Pubblicato il 15/02/2019 alle ore 14:38:17

Gran salto in avanti dei mercati a seguito delle dichiarazioni di Coeurè che ha dichiarato che è possibile l'emissione di un nuovo TLTRO (finanziamento alle banche dalla BCE)

EURO ZONE BANKS INDEX .SX7E RISES SHARPLY, UP 2.3 PCT AFTER ECB'S COEURE SAYS NEW TLTRO IS POSSIBLE: Reuters