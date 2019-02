Agenda dati macro e finanziari del 18 febbraio

Pubblicato il 18/02/2019 alle ore 02:03:54

Si parte in sordina ma la settimana corrente sarà importante per gli appuntamenti macro e non solo: Per quanto concerne la seduta di oggi, nessun dato macro e, soprattutto, Mercati Usa chiusi per festività (Festa del Presidente). Nessun evento da segnalare.

A livello societario, segnaliamo i cda di Inwit e Snam (comunicato domani mattina).

DATI MACRO



-----

EVENTI



Usa

Mercati chiusi per festività

EVENTI SOCIETARI

Italia

IPO

----



OPA



Damiani: OPA lanciata da Leading Jewels. Termina l'1 marzo



Aumento di capitale



----



Cda

Inwit, Snam



Conference Call

----



Assemblea

-----





Dividendi



Link





Raggruppamento

-----



EUROPA

Trimestrali

USA

Trimestrali

