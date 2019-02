Giorgetti apre alla manovra correttiva

Pubblicato il 18/02/2019 alle ore 13:31:41

Non c'è più un rifiuto alla manovra correttiva. Giorgetti segnala che il Governo valuterà nei prossimi mesi

(Reuters) - Il governo verificherà "nei prossimi mesi" se servirà una manovra correttiva per rispettare gli obiettivi di deficit e debito concordati con la Commissione europea.



Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio della Lega, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento a Milano.



"Lo vedremo nei prossimi mesi", ha detto il braccio destro di Matteo Salvini.



Dopo i dati Istat di fine 2018, che hanno visto il Pil scendere per due trimestri consecutivi segnalando il ritorno dell'Italia in recessione, cresce il timore che il governo non riesca a mantenere l'indebitamento netto entro il 2,04% del pil nel 2019.