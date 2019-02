Il Fatto Quotidiano si sta per quotare

Pubblicato il 19/02/2019 alle ore 00:00:12

(askanews) – Il Fatto Quotidiano si avvicina a Piazza Affari. Seif, la società che edita il quotidiano diretto da Marco Travaglio, ha presentato oggi a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione per la quotazione sul mercato Aim Italia.



Il collocamento è strutturato mediante un’offerta in vendita di azioni proprie per massime 6.417.893 azioni, pari al 25,7% del capitale sociale e warrant. La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra 0,72 e 0,88 euro per azione. Verrà assegnato gratuitamente un warrant per ogni azione di Seif detenuta da tutti gli azionisti che saranno tali alla data di inizio delle negoziazioni. I proventi rivenienti dalla vendita di azioni proprie, spiega la società editoriale, serviranno a supportare il piano di crescita di Seif, che la vede impegnata in una strategia di sviluppo digitale e data driven, e nella diversificazione del portafoglio di prodotti con particolare attenzione alla produzione televisiva e allo sviluppo della piattaforma di contenuti per la Web TV Loft.





