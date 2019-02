Agenda dati macro e finanziari del 19 febbraio

Pubblicato il 19/02/2019 alle ore 01:30:21

Pochissimi dati anche nella seduta di oggi ma tra questi spicca l'indice Zew. In realtà, si tratta dell'unico dato macro da tenere in considerazione per tutta la seduta. Come sempre, il dato che interessa di più riguarda la Germania e si tratta di un risultato che, con ogni probabilità influenzerà l'andamento dei mercati azionari. In Europa esce il dato sulle partite correnti mentre in Usa bisogna attendere sino alle ore 22 (ora italiana) per sapere la stima delle scorte petrolifere fornite dall'API.

Per quanto concerne gli eventi, segnaliamo l'intervento del Vice Governatore Bce de Guindos al Parlamento europeo.

A livello societario, Snam comunicherà i dati 2018 prima dell'avvio.

DATI MACRO



Germania

Ore 11.00

Indice Zew, situazione corrente, dato di febbraio. Attesa: 23.0

Indice Zew, attesa economica, dato di febbraio. Attesa: -14.1



Europa

Ore 11.00

Partite correnti, dato di dicembre. Attesa: 36.2 miliardi



EVENTI



Europa

Intervento di de Guindos, Vice Governatore Bce, presso il Parlamento europeo

Ore 16.00

Intervento di Praet

EVENTI SOCIETARI

Italia

OPA



Damiani: OPA lanciata da Leading Jewels. Termina l'1 marzo



Cda

B Farmafactoring



EUROPA

USA

