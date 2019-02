Buffett aumenta la posizione sui bancari Usa

Nell’ultimo trimestre 2018, secondo quanto pubblicato sul documento (13F) destinato alla Sec (Securities and Exchange Commission), l’Oracolo di Omaha ha incrementato l’esposizione in Bank of America (12,06% del portafoglio), Us Bancorp (3,23%), Jp Morgan Chase (2,67%) e Bank of New York Mellon(2,08%).



Il portafoglio azionario del fondo è sceso da 221 a 183 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente.



In leggero calo la quota in Wells Fargo (19,7 miliardi di dollari), che resta comunque al terzo posto nella classifica delle principali holding, preceduta da Apple (39,4 miliardi) e Bank of America (22,08 miliardi) e seguita daCoca-Cola (19 miliardi) e American Express(14,5 miliardi). Le prime cinque posizioni rappresentano il 62,5% del portafoglio in valore.