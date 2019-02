Indice Zew: dati in peggioramento per l'Italia

Pubblicato il 19/02/2019 alle ore 11:30:22









Come sempre, prendiamo in esame i dati che riguardano l'Italia: netto peggioramento della situazione corrente, per quanto concerne l'economia, tanto che solo la Germania si avvicina al nostro dato. Non solo anche la situazione prospettica ci vede tra i peggiori (in compagnia di Giappone Gran Bretagna) a ulteriore conferma che non siamo messi beni.

Infine, anche Piazza Affari evidenzia un netto peggioramento prospettico, rispetto agli altri mercati, segno che proprio la situazione è pessima.

L'indagine è stata svolta intervistando 195 gestori/analisti.