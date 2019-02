Tim: nessun scorporo della rete?

Pubblicato il 20/02/2019 alle ore 09:29:19

(MF-DJ)--Non ci sarebbe alcuna previsione di scorporo della rete di Tim nel nuovo piano strategico al 2021 firmato dall''a.d., Luigi Gubitosi, e in via di approvazione. Lo scrive La Stampa aggiungendo che saranno le incertezze regolamentari tuttora presenti e i colloqui in corso con Open Fiber per cercare di mettere a fuoco possibili collaborazioni e convergenze (inizialmente soprattutto sulla tecnologia Ftth, quella che porta la fibra ottica fino a casa), ma nel piano non ci sarebbero particolari scatti in avanti sulla rete unica. Una prudenza che rischia di deludere le attese del mercato. Quanto ai conti, in una riunione del comitato controllo e rischi in cui si e'' discusso anche della strategia, si sarebbe deciso di procedere a una svalutazione, a quanto pare contenuta, della controllata Sparkle (quella dei collegamenti dati internazionali, ritenuta strategica dal governo), ma non a ritoccare nuovamente l''avviamento dopo i 2 miliardi di rettifica deliberati a novembre e che sono costati la seggiola ad Amos Genish. Secondo diversi osservatori, Parigi starebbe trattando per rendere il confronto meno aspro e ridiscutere la governance alla luce di una Cdp che vuole ritagliarsi il suolo di regista delle future scelte di Tim. La Cassa depositi e prestiti ha gia'' cominciato la sua salita nel capitale di Tim e dal 4,93% ha superato il 5% arrivando per ora al 5,03%. Oggi cominciano le grandi manovre del consiglio di amministrazione con una prima riunione sulle tematiche di governance e non finanziarie. Domani, invece, il cda procedera'' all''approvazione dei conti e soprattutto del piano strategico.