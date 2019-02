Tim - anche il Sole pubblica no scissione rete in piano

Pubblicato il 20/02/2019 alle ore 10:32:25

Anche il Sole rimarca l'ipotesi che non vi sarà alcuna scissione della rete Tim nel piano e che ogni decisione sarà presa successivamente. A questo punto, crediamo che sia del tutto evidente che vi sarà un ulteriore rinvio in attesa che le parti facciano passi in avanti.

Ne consegue, secondo il Sole, che ogni decisione è rinviata, non a caso, a dopo l'assemblea di marzo. Significa che prima di procedere, Gubitosi vuole essere certo che il Cda rimarrà invariato e che Vivendi non riprenderà il controllo.

Anche su questo punto il Sole, come la Stampa, segnala che sono in corso delle trattative tra Vivendi, Elliott e Cdp per modificare l'assetto del Cda. Ovviamente, Gubitosi vorrà la conferma e solo allora procederà con la scissione.