Pubblicato il 20/02/2019 alle ore 14:42:15

Dopo Vivendi anche Arnaud de Puyfontaine, in prima persona e in qualità di consigliere, scrive a sindaci di Tim e a Consob. Il tema è ancora il mancato rispetto delle regole di corporate governance da parte di alcuni amministratori per cui chiede «accertamenti puntuali e definitivi».

https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-02-20/telecom-de-puyfontaine-scrive-sindaci-e-consob-112422.shtml?uuid=AB7FFGWB