Spread nuovamente in allargamento a causa degli ultimi dati macro. Il movimento è negativo e impone di tenere sotto controllo il movimento perché un nuovo rialzo potrebbe divenire molto pesante non solo per i nostri titoli di Stato ma anche e, soprattutto, per i titoli bancari e finanziari in genere.



Sino a quando lo spread rimarrà sotto 290 punti si potrà rimanere vigili ma sopra bisogna iniziare a preoccuparsi.