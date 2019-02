Agenda dati macro e finanziari del 21 febbraio

Pubblicato il 21/02/2019 alle ore 02:33:33

Molti dati macro nel corso della seduta di oggi. Quelli più importanti sono europei perché spaziano dall'inflazione in Germania Francia ed Italia agli indici Pmi servici e manifatturieri in Germania (importante) Francia ed Europa. In Usa escono i beni durevoli e gli indici Pmi della Fed di Filadelfia e quelli generali. Importante anche i dati relativi alle vendite di immobili e le scorte petrolifere. A questo proposito segnaliamo che la stima API ha evidenziato l'attesa di un aumento di 1.26 milioni di barili.



Tra gli eventi, segnaliamo i verbali dell'ultima riunione della Bce e l'intervento di Praet (Bce) mentre tra gli appuntamenti societari, spicca il Cda di Tim che pubblicherà i dati e il piano industriale. Non sappiamo a che ora usciranno i dati ma sappiamo che la conference call si terrà domani e, presumibilmente, il comunicato stampa sarà diffuso dopo la chiusura delle 17.35.

Fonte dati macro: Investing e Reuters

DATI MACRO



Germania

08.00

Inflazione, dato di gennaio. Attesa: -0.8% m/m; 1.4%a/a

Inflazione armonizzata, dato di gennaio. Attesa: -1.0% m/m; 1.7%a/a

Ore 09.30

Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di febbraio. Attesa: 50.0

Indice Pmi servizi, dato preliminare di febbraio. Attesa: 52.8

Francia

Ore 08.45

Fiducia delle imprese, dato di febbraio. Attesa: 102

Inflazione, dato di gennaio. Attesa: -0.5% m/m; 1.2%a/a

Inflazione armonizzata, dato di gennaio. Attesa: -0.6% m/m; 1.4%a/a

Ore 09.15

Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di febbraio. Attesa: 51.0

Indice Pmi servizi, dato preliminare di febbraio. Attesa:49.1



Italia

Ore 10.00

Inflazione, dato di gennaio. Attesa: 0.1% m/m; 0.9%a/a

Inflazione armonizzata, dato di gennaio. Attesa: -1.7% m/m; 0.9%a/a



Europa

Ore 10.00

Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di febbraio. Attesa: 50.3

Indice Pmi servizi, dato preliminare di febbraio. Attesa: 51.5

Usa

Ore 14.30

Ordini di beni durevoli, dato core di dicembre. Attesa: 0.2%

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 220mila

Richieste continue di disoccupazione. Attesa: 1740mila

Indice Fed di Filadelfia, dato di febbraio. Attesa:15.6

Ore 15.45

Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di febbraio. Attesa: 54.9

Indice Pmi servizi, dato preliminare di febbraio. Attesa: 55.1

Ore 16.00

Vendite di case esistenti, dato di gennaio. Attesa: 5.01 milioni +0.8%

Leading indicator, dato di gennaio. Attesa: ---

Ore 17.00

Scorte petrolifere. Attesa: 3.08 milioni di barili

EVENTI



Europa

Ore 13.30

Verbali ultima riunione della Bce

Europa

Intervento di Praet

Usa

Interventi di Bostic (Fed di Atlanta) e Daly (Fed di San Francisco)

EVENTI SOCIETARI

Italia

IPO

OPA



Damiani: OPA lanciata da Leading Jewels. Termina l'1 marzo



Aumento di capitale



Cda

Coima Res, Pierrel, Tim



Conference Call

Tenaris (15.00)



Assemblea

ItaliaOnLine





Dividendi



Link





Raggruppamento

EUROPA

Trimestrali

USA

Trimestrali

