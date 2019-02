Tim- indiscrezioni sul piano

Pubblicato il 21/02/2019 alle ore 08:54:41

Il nuovo business plan del gruppo si concentrerà sul rilancio delle unità di torri Inwit e Sparkle, divisione cavi sottomarini, hanno detto diversi documenti, aggiungendo che è troppo presto per il gruppo fornire molta visibilità sul problema di un potenziale spinoff della sua rete fissa . Il Sole 24 Ore ha detto che il piano si concentrerà sulle alleanze. Secondo La Stampa il gruppo potrebbe annunciare svalutazioni di 550-600 milioni di euro mentre potrebbe anche aumentare la possibilità di una vendita della sua partecipazione in Persidera, una partecipazione di minoranza in Sparkle e Inwit.

Fonte Reuters