Tim - focus sulle alleanze

Pubblicato il 21/02/2019 alle ore 11:21:38

In assenza di soluzioni finali sulla rete Telecom, che al momento non possono esserci, le aspettative di una parte del mercato si sono dirette verso altre ipotesi di operazioni straordinarie che erano in effetti opzioni prese in considerazione nella passata gestione di Amos Genish. Se tra le priorità c’è la riduzione del debito, una via facile per cominciare a intaccare la montagna sarebbe quella di monetizzare una parte della partecipazione detenuta in Inwit, che in Borsa capitalizza più di 4 miliardi. Ma se l’idea, tanto più in vista del 5 G, è quella di esplorare possibili collaborazioni - come si sta facendo con Open fiber - allora meglio non allentare la presa sul 60% della società delle torri mobili. Gli occhi sono puntati su Vodafone, con la quale ci sono già accordi di condivisione, che ha una densità di copertura analoga a quella di Inwit. Vodafone in effetti, a livello di gruppo, sta riflettendo al suo interno come valorizzare il suo parco torri, ma le conclusioni non sembrano imminenti. Si parla però di condivisione delle antenne di trasmissione, che sono di proprietà Telecom, e non di Inwit che detiene le torri su cui poggiano le antenne e dunque non sono eslcuse novità in tal senso,.......