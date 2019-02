La Fed spingerà Wall Street verso un altro rally?

Pubblicato il 21/02/2019 alle ore 13:38:09

La Fed put del presidente Powell, che ha improvvisamente cambiato la politica monetaria, mette al sicuro il mercato azionario: in caso di nuovo scivolone è pronta l’ala protettrice della banca centrale



Una brusca virata a U che è stata ribattezzata “Fed put“. E’ quella messa in atto dal presidente della banca centrale statunitense Jerome Powell, che nel giro di pochi mesi è passato dallo spaventare i mercati a inizio ottobre (quando aveva dichiarato ancora lontano il tasso neutrale, né espansivo né restrittivo per l’economia Usa) a rasserenarli a inizio gennaio (quando invece ha fatto intuire una possibile pausa nel processo di rialzo dei tassi). Un’opzione put garantisce il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un’attività sottostante ad un prezzo prestabilito entro un certo periodo di tempo. Rappresenta pertanto una copertura opportuna nel caso in cui un investimento che dovrebbe far guadagnare al rialzo su una specifica asset class finanziaria procede in direzione opposta e cioè al ribasso: in questo caso, esercitando la put, l’investitore può limitare o, addirittura, azzerare le perdite della scommessa sbagliata al rialzo.

LA MOSSA DI GREENSPAN ALLA FINE DEGLI ANNI ‘90

Ne consegue, che l’approccio più accomodante adottato da Powell e ribadito nella prima riunione del 2019 della banca centrale Usa ha materializzato una “Fed put” sul mercato azionario: nel caso in cui gli indici di Wall Street virassero eccessivamente al ribasso, l’istituto guidato da Powell è pronto ad intervenire in soccorso. Quello che forse non tutti sanno, però, è che questa situazione che ha favorito le condizioni di una Fed put riecheggia la fine degli anni ’90, quando un’accorta banca centrale statunitense, guidata da Alan Greenspan, aveva imbandito il tavolo per un forte rally di fine ciclo, cui è seguito un “crollo” finale del mercato azionario in concomitanza dello scoppio della bolla tecnologica nel 2000...





