Akros taglia il target a Prysmian

Pubblicato il 21/02/2019 alle ore 14:13:38

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 14.12

La notizia del nuovo guasto, il secondo in pochi mesi, sull'apparato WesternLink ha provocato un primo pesante downgrade su Prysmian: Akros taglia il target di oltre il 10%. Indicazione negativa anche per Tenaris, dopo la pubblicazione dei dati di bilancio, poiché Akros taglia il target. Gli analisti di B Imi attenuano l'indicazone su Snam ma alzano il target. Lo stesso ufficio studi alza il target a Mediolanum dopo la pubblicazione dei dati di bilancio che permettono di mantenere sostenibile la distribuzione di una buona cedola. Kepler conferma il giudizio a Brembo, in attesa dei dati, mentre Equita conferma il giudizio a Mps.