Nowotny: non è necessario TLTRO, favorevole a Wiedmann

Pubblicato il 21/02/2019 alle ore 14:31:47

(Reuters) - Non c'è al momento bisogno di liquidità extra, secondo il consigliere Bce Ewald Nowotny.



Le banche, in particolare in Italia e Spagna, devono far fronte al venir meno tra 2020 e 2021 dei finanziamenti a lungo termine della Bce che vanno sotto il nome di TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operation).



Il collega Peter Praet ha detto ieri che la Bce discuterà presto se offrire un nuovo round di prestiti pluriennali alle banche.



Una decisione su questo non è stata ancora raggiunta, ha detto Nowotny in un'intervista alla rivista Trend.



"Visto il rallentamento, si discuterà se continuare (...) pienamente alla normalizzazione. Personalmente al momento non vedo la necessità di ulteriore liquidità", ha dichiarato.



Quanto al succssore di Mario Draghi alla presidenza della banca centrale europea, il consigliere Bce e governatore austriaco ha detto che gli piacerebbe vedere Jens Weidmann, presidente della Bundesbank.