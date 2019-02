Baltic Dry Index ai minimi dell'agosto 2016

Pubblicato il 21/02/2019 alle ore 15:39:18







Chi ci segue da tempo, sa che uno degli strumenti che adottavamo in passato per comprendere se l'economia era in ripresa o meno, era il Baltic Dry Index, cioè un particolare indice che calcola il numero dei moli affittati per l'attracco delle navi adibite al trasporto del metallo ferroso. In pratica, misura il commercio e ne consegue che quanto l'indice calo l'economia è in forte rallentamento La situazione attuale perché l'indice è in crollo dalla fine dello scorso anno ed ha raggiunto la zona dei minimi dell'agosto del 2016.

Situazione economica in forte rallentamento e questo peserà sulle nazioni che, in questo momento, sono deboli. Non facciamo nomi ma è chiaro il riferimento.