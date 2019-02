5Stelle - una giravolta stupefacente

Pubblicato il 21/02/2019 alle ore 18:35:53

Non abbiamo mai sopportato Renzi, la sua arroganza e supponenza ma, dobbiamo riconoscerlo, ha impiegato quasi 3 anni a dilapidare un consenso che nn si era mai visto. I 5Stelle hanno rinnegato quasi tutto, non possiamo dire tutto perché non li seguiamo così attentamente. Solo la Tav sembra ancora resistere ma dai condoni fiscali ed edilizi alla Tap (e tra l'uno e l'altro c'è tanta roba) è stato un costante rinnegare quello che era un dogma.



Ora anche il vincolo di 2 mandati sembra saltare. Di Maio&C rischiano di far peggio di Renzi e, francamente, non era facile





https://www.huffingtonpost.it/2019/02/21/m5s-il-limite-dei-due-mandati-non-e-piu-un-tabu_a_23675051/?ref=nl-huff