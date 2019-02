Piano strategico Tim

Consumer: Ripartire dai vantaggi competitivi consolidati (qualità, dimensioni e competenze tecniche) per portare razionalità sia sul mercato Fisso sia sul Mobile. Tutto ciò passa attraverso un nuovo approccio al mercato, passando dal “numero di Giga” alla “qualità dei Giga”; una spinta significativa ad ampliare i servizi offerti rispetto ad azioni di re-pricing consentirà di ridurre le perdite del fisso, portando l’Average Revenue per User (ARPU) su un percorso di crescita. La penetrazione dell'ultrabroadband è attesa in aumento all'80% della base di clienti broadband di TIM entro il 2021 (dal 45% nel 2018).

Contenuti: rilanciare l’offerta come piattaforma di aggregazione Media attraverso la diversificazione rispetto ai competitor; stringere nuove partnership per arricchire il catalogo dei contenuti.

