Agenda dati macro e finanziari del 21 febbraio

Pubblicato il 22/02/2019 alle ore 02:23:00

Pochi dati macro per la seduta di oggi e tutti europei. Il primo dato della seduta è il Pil tedesco in seconda lettura (non si dovrebbero avere sorprese) mentre a metà mattina uscirà il dato Ifo (dato importante). In Europa uscirà il dato relativo all'inflazione che è classificato di media importanza.

Il dato clou della seduta, però, sarà il giudizio di Fitch che uscirà o in serata o nel corso del fine settimana. Probabile il taglio del rating all'ultimo livello dell'investment grade

Per quanto concerne le società, segnaliamo la conference call di Tim che inizierà alle 14. e la pubblicazione dei dati di Italgas.

Fonte dati macro: Investing e Reuters

DATI MACRO



Germania

08.00

Pil del quarto trimestre, seconda lettura. Attesa: 0.0% t/t; 0.9%a/a

Ore 10.00

Indice Ifo, dato di febbraio. Attesa: 99.0

Indice Ifo situazione corrente, dato di febbraio. Attesa: 103.9

Indice Ifo attesa economia, dato di febbraio. Attesa: 94.2

Europa

Ore 11.00

Inflazione, dato di gennaio. Attesa: -1.1% m/m; 1.4%a/a

Inflazione armonizzata, dato di gennaio. Attesa: -1.5% m/m; 1.1%a/a



EVENTI



Italia

Fitch aggiorna il rating sovrano



Italia

Collocamento di Ctz: 2,25 miliardi scadenza 2020, Btp scadenza 2023 e 2032 per un importo di 1.25 miliardi



Europa

Acea pubblica i dati relativi alle immatricolazioni nel mese di gennaio

EVENTI SOCIETARI

Italia

IPO

----



OPA



Damiani: OPA lanciata da Leading Jewels. Termina l'1 marzo



Aumento di capitale



----



Cda

Italgas



Conference Call

Coima Res, Inwit (16.30), Italgas (09.00), Tim (14.00)



Assemblea

LVenture Group



Dividendi



Link





Raggruppamento

-----



EUROPA

Trimestrali

USA

Trimestrali

