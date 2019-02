Ipercomprato/ipervenduto titoli Ftse Mib 40 - chiusura 22 febbraio

Piccole ma significative variazioni di matrice tecnica nel corso della seduta scorsa. Rileviamo che il punto di equilibrio torna sopra la soglia di 60 punti, per cui in zona di forte eccesso, mentre il numero dei titoli in zona neutrale (40/60 punti) torna a salire e supera la soglia delle 20 unità, segnalando che il forte eccesso del livello di equilibrio potrebbe ulteriormente aumentare perché ora vi sono nuovi titoli che potrebbero ritornare in zona di forte eccesso. Volumi non elevati, ma questo capita molto spesso di venerdì, mentre i titoli in zona di forte eccesso scendono solo a due (a ulteriore conferma che vi sono buone probabilità di un nuovo allungo.

Per il momento, manteniamo le posizioni in essere senza procedere ad acquisti perché è vero che migliorano le prospettive ma lo spazio davanti non è tale da giustificare l'ingresso in compera.

Ultimo