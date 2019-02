Di Maio - no manovra bis

Pubblicato il 25/02/2019 alle ore 01:30:59

Segnaliamo questo commento, rispetto ad altri, perché, a nostro avviso, per la particolarità delle parole usate: per Di Maio sono gli obiettivi che allontanano la manovra bis. Non i risultati, ma gli obiettivi, calcolati su un tasso di crescita economica che mai si verificherà nel 2019

(askanews) – “No” secco del vicepremier Luigi Di Maio alle ipotesi sulla necessità di una manovra correttiva di bilancio. “Come ha detto presidente Consiglio abbiamo già messo a riserva 2 miliardi di euro – ha detto a margine della visita al mercato Coldiretti a Roma – per quanto ci riguarda i nostri obiettivi di crescita e di sviluppo economici ci consentono di evitare una manovra bis”.