Pubblicato il 25/02/2019 alle ore 01:59:31

Trump dice che gli Stati Uniti ritarderanno aumento dei dazi alla Cina che era stato fissato per l'1 marzo dopo un "sostanziale" progresso dei colloqui. "Supponendo che entrambe le parti genereranno ulteriori progressi, programeremo un summit tra il Presidente XI e me, per concludere un accordo. Un weekend molto buono per gli Stati Uniti e la Cina! ", afferma Trump