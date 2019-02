Italia: consumi in netta frenata

Pubblicato il 25/02/2019 alle ore 16:13:46

La frenata dell’economia italiana contagia non solo l'industria, ma anche i consumi delle famiglie. Per l’anno in corso la crescita della spesa si dovrebbe fermermare ad un massimo di +0,4%, la metà dell’aumento stimato per il 2019 dal governo (+0,8%), per un totale di 3,6 miliardi di euro di consumi in meno. È quanto emerge dall’aggiornamento delle previsioni macroeconomiche elaborate da Cer per Confesercenti, che rivede al ribasso le stime iniziali per il 2019.



Fonte http://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/Verso_brusca_frenata_anche_dei_consumi_delle_famiglie_Confi-503166