Agenda dati macro e finanziari del 26 febbraio

Pochi dati macro ma degni di nota per la seduta di oggi. Nel dettaglio, rileviamo che il clou è rappresentato dalla testimonianza di Powell di fronte alla Commissione Bancaria del Senato Usa. Ovviamente, il tema sarà l'economia Usa e la politica monetaria della Fed. Per quanto concerne i dati, segnaliamo l'indice di fiducia dei consumatori in Germania, dato importante in questa fase, mentre in Usa sono in uscita i dati sul settore immobiliare Usa e la fiducia dei consumatori Usa. Soprattutto questo dato sarà importante per il brevissimo termine.

A livello societario, segnaliamo la conference call di Fincantieri e la pubblicazione dei dati di A2A. I Cda di Intesa e Pirelli daranno il via libera ai dati anticipati nelle precedenti settimane.

DATI MACRO



Germania

08.00

Indice Gfk, fiducia dei consumatori, dato di marzo. Attesa: 10.8



Francia

Ore 08.45

Fiducia dei consumatori, dato di febbraio. Attesa: 92





Usa

Ore 14.30

Nuove licenze edilizie, dato di gennaio. Attesa: 1290mila

Nuovi cantieri edilizi, dato di gennaio. Attesa: 1250mila

Ore 15.00

Indice Case Shiller, dato di dicembre. Attesa: 4.9%a/a

Ore 16.00

Fiducia dei consumatori, dato di febbraio. Attesa: 124.7





EVENTI



Usa

Ore 16.00

Intervento di Powell presso la Commissione Bancaria del Congresso.



EVENTI SOCIETARI

Italia

OPA



Damiani: OPA lanciata da Leading Jewels. Termina l'1 marzo



Ceramiche Richetti: Opa lanciata da Finkeramos al prezzo di 0.215 euro a titolo. L'operazione terminerà il 29 marzo



Cda

A2A, Autostrade Meridionali, Biesse,IGD, Intesa, Pirelli



Conference Call

Fincantieri



Dividendi



