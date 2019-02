Brexit: verso il rinvio della scadenza

Pubblicato il 26/02/2019 alle ore 13:51:30

Divisi su tutto, Theresa May e Jeremy Corbyn nelle ultime ore sembrano aver trovato un punto d'incontro: evitare a tutti i costi il 'no deal'. Pur con strategie diverse, accomunate però dalla necessità di non spaccare ulteriormente i rispettivi partiti, la premier e il leader del Labour sono pronti a smentire quanto rispettivamente sostenuto fino a ieri, per fermare l'orologio della Brexit che continua a scorrere inesorabile verso la data del 29 marzo. Secondo le anticipazioni della stampa britannica, la May nella riunione di governo di stamani si dirà disponibile a un rinvio della Brexit.



