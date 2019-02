Fed: Powell conferma le attese del mercato

Pubblicato il 26/02/2019 alle ore 16:35:32

Il numero uno della Fed, Jerome Powell assicura che la Federal Reserve sarà "paziente" sui tassi e considera favorevolmente l'andamento dell'economia Usa, anche se teme un rallentamento all'estero, in particolare in Europa e Cina, per le incertezze della Brexit e delle guerre commerciali. "Mentre vediamo le condizioni economiche attuali come sane e le prospettive economiche come favorevoli - si legge nel discorso che Powell ha preparato per la sua audizione al Congresso - negli ultimi mesi abbiamo visto alcune correnti incrociate e segnali contraddittori". In particolare, "i mercati finanziari sono diventati più volatili verso la fine dell'anno e le condizioni finanziarie sono ora meno favorevoli alla crescita di quanto non fossero all'inizio dello scorso anno".





Sui tassi e sulla politica monetaria Powell conferma l'approccio "paziente" delineato dalla Fed nel gennaio scorso. "In futuro - dice Powell - le nostre decisioni politiche continueranno a dipendere dai dati e terranno conto delle nuove informazioni in base alle condizioni economiche e all'evoluzione delle prospettive".





https://www.agi.it/economia/fed_usa_incertezze-5061559/news/2019-02-26/