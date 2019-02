Pubblicato il 26/02/2019 alle ore 23:25:54

Per il sesto anno consecutivo l'Italia resta tra i Paesi con squilibri macroeconomici eccessivi, insieme a Grecia e Cipro. A dirlo sarebbe la Commissione Ue, anche se il nuovo giudizio arriverà soltanto dopo le elezioni europee e sarà basato sul Def di aprile. A preoccupare sono il debito pubblico, che non scenderà in modo significativo, le deboli prospettive economiche e le misure del governo che appesantiranno i conti.



