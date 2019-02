Pubblicato il 26/02/2019 alle ore 23:32:32

FCA amplierà la capacità produttiva in Michigan a supporto della crescita dei marchi core e dell’elettrificazione dei veicoli Jeep® 4,5 miliardi di dollari destinati alla costruzione di un nuovo impianto produttivo a Detroit e all’aumento della produzione di cinque stabilimenti in Michigan, con la conseguente creazione di quasi 6.500 posti di lavoro



Investimenti totali impegnati dal 2009 a oggi da parte di FCA negli Stati Uniti salgono a quasi 14,5 miliardi di dollari con la creazione di quasi 30.000 posti di lavoro



 L’investimento rappresenta il passo successivo del piano di industrializzazione del Gruppo negli Stati Uniti, annunciato nel 2016 per espandere i marchi Jeep® e Ram



 Introduzione di due nuovi prodotti a marchio Jeep in segmenti chiave di mercato in cui il brand non è attualmente presente  Permette l’elettrificazione dei nuovi modelli Jeep



 Investimento pari a 1,6 miliardi di dollari per convertire il Complesso Mack Avenue Engine in un sito produttivo per la Jeep Grand Cherokee di prossima generazione e un nuovo SUV Jeep full-size a tre file, con la creazione di 3.850 nuovi posti di lavoro



 Investimento di 900 milioni di dollari nello stabilimento Jefferson North destinato alla ristrutturazione e riaggiornamento dell’impianto per continuare la produzione di Dodge Durango e per la prossima generazione di Jeep Grand Cherokee . Prevista la creazione di 1.100 nuovi posti di lavoro



 L’investimento annunciato nel 2017 per Warren Truck sale a 1,5 miliardi di dollari per la produzione delle nuove Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer oltre al proseguimento dell’assemblaggio del Ram 1500 Classic con l’aggiunta di 1.400 nuovi posti di lavoro



 Tutti e tre gli stabilimenti produrranno anche versioni ibride plug-in dei rispettivi modelli Jeep con la flessibilità di produrre modelli full battery electric in futuro



 Gli stabilimenti di Sterling Stamping e Warren Stamping riceveranno un investimento totale di oltre 400 milioni di dollari a supporto di un incremento produttivo, con la potenziale creazione di circa 80 nuovi posti di lavoro a Sterling



 Investimento pari a 119 milioni di dollari per trasferire la produzione del motore Pentastar dallo stabilimento Mack I allo stabilimento Dundee Engine; nello stabilimento Mack la produzione cesserà entro la fine del terzo trimestre 2019



 I progetti sono subordinati all’acquisto del terreno e alla negoziazione degli incentivi allo sviluppo con le Città di Detroit, Sterling Heights, Warren, Dundee e lo Stato del Michigan



 La Città di Detroit ha 60 giorni per soddisfare gli impegni delineati nel Memorandum of Understanding relativo ai progetti Mack e Jefferson North