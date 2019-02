Pubblicato il 27/02/2019 alle ore 02:20:22

I dati più importanti, a nostro avviso, sono quelli italiani perché dopo aver evidenziato un forte deterioramento dell'economia ora bisogna valutare come reagiscono sia i consumatori che le imprese. Da questo dato si comprenderà se il Paese si avviterà su stesso o se inizierà a reagire. Oltre a questi dati, rileviamo la fiducia dei consumatori europei e, soprattutto, per quanto concerne gli Usa, gli ordini all'industria. Completano i dati della seduta, le scorte petrolifere Usa che sono viste in aumento al contrario della stima API (-4,2 milioni di barili).

Tra gli eventi, segnaliamo la conferenza stampa di Weidmann mentre per quanto concerne le società segnaliamo i Cda per l'approvazione dei conti di Anima, Geox e Saipem. Quest'ultima diffonderà i dati domani mattina prima dell'avvio.

Fonte dati macro: Investing e Reuters

DATI MACRO



Italia

Ore 10.00

Fiducia dei consumatori, dato di febbraio. Attesa: 113.0

Fiducia delle imprese, dato di febbraio. Attesa: 101.4



Europa

Ore 10.00

Massa Monetaria 3, dato di gennaio. Attesa: 4.0%

Prestiti a settore privato (Imprese e famiglie), dato di gennaio. Attesa: 3.4%

Ore 11.00

Fiducia dei consumatori, dato di febbraio. Attesa: 106.0

Indice di fiducia economica, dato di febbraio. Attesa: -7.4



Usa

Ore 14.30

Bilancia commerciale, dato preliminare di gennaio. Attesa: ----

Ore 16.00

Ordini all'industria, dato di dicembre. Attesa: 1.5%

Vendite di case (trattative), dato di gennaio. Attesa: 0.8%a/a

Ore 16.30

Scorte petrolifere. Attesa: 2,84 milioni di barili





EVENTI



Italia

Collocamento di 1,25 miliardi CCTeu scadenza 2025; 2 miliardi Btp scadenza 2023; 4 miliardi scadenza 2029



Europa

Ore 11.00

Conferenza stampa Weidmann



Usa

Audizione di Powell alla Camera USa

EVENTI SOCIETARI

Italia

IPO

----



OPA



Damiani: OPA lanciata da Leading Jewels. Termina l'1 marzo



Ceramiche Richetti: Opa lanciata da Finkeramos al prezzo di 0.215 euro a titolo. L'operazione terminerà il 29 marzo



Aumento di capitale



----



Cda

Anima, EPS Equita, Garofalo, Geox, Life Care Capital, Saipem



Conference Call

B Carige, Geox



Assemblea

----



Dividendi



Link





Raggruppamento

-----



EUROPA

Trimestrali

USA

Trimestrali

