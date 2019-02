Raccomandazioni analisti - Akros taglia il target a Biesse

Pubblicato il 27/02/2019 alle ore 12:48:38

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 12.47

Ad eccezione di Biesse, valutata per il piano industriale presentato ieri, e Salini Impregilo, per la possibilità di acquisto e integrazione con Astaldi, le altre valutazioni sono legate alle presentazioni dei conti di bilancio. Ben poco da segnalare se non appunto Biesse il cui piano industriale ha deluso il mercato e il rialzo del target a favore di Tod's da parte degli analisti di B Imi.

Ore 09.23

L'ufficio studi di Hsbc suggerisce di prendere profitto da Moncler perché, abbassando la raccomandazione ma mantenendo invariato il target, rtiene che la valutazione di mercato sia congrua. Indicazione positiva per Technogym in quanto gli analisti di Citi avviano la copertura con l'indicazione di acquisto con target molto alto rispetto ai valori correnti.