Carige: taglio del personale e sportelli e 630 miloni di aumento

Pubblicato il 27/02/2019 alle ore 13:01:42

Genova - Carige prevede a piano 1.050 esuberi (`full time equivalent´) e la chiusura di 100 sportelli tradizionali. È quanto si legge in una nota che descrive i punti salienti del nuovo piano industriale per il periodo 2019-2023.

Carige prevede di raggiungere già nel breve termine, «fra fine 2019 e inizio 2020» il pareggio nel bilancio. Nel corso di quest’anno ci sarà «il definitivo derisking degli attivi e il rafforzamento patrimoniale», con l’iniezione di nuovo capitale per 630 milioni, che servirà anche per finanziare lo smaltimento dello stock di crediti deteriorati e per rimborsare integralmente il bond emesso a fine 2018 e sottoscritto dallo Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Dal 2020 al 2023, poi, il gruppo prevede «una profittabilità sostenibile».





