Brexit: Merkel e Macron concordi su una breve proroga della scadenza

Pubblicato il 27/02/2019 alle ore 15:48:53

L’intesa sulla Brexit è quella già raggiunta con l’Ue e non si farà marcia indietro. Ma se a Londra serve andare oltre la data già fissata del 29 marzo per l’uscita dall’Europa, Francia e Germania sono disponibili a dare più tempo. Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, con una dichiarazione congiunta dopo un incontro all’Eliseo, fanno sapere che "la nostra unità di vedute è totale. L'accordo di ritiro della Gran Bretagna dall'Unione europea non può essere rinegoziato”.

Continua a leggere



https://tg24.sky.it/mondo/2019/02/27/brexit-macron-merkel-may.html