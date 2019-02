Agenda dati macro e finanziari del 28 febbraio

Pubblicato il 28/02/2019 alle ore 02:25:25

Dati particolarmente importanti quelli in uscita nella seduta di oggi. Su tutti spiccano il Pil usa, in seconda lettura, l'inflazione in Germania e l'indice Pmi manifatturiero in Cina (uscito mentre scriviamo e sotto le attese). Dati importanti che potrebbero dare la scossa ai mercati, soprattutto quelli azionari. In Italia esce il tasso di inflazione ma questo dato non è di pari importanza a quelli usciti recentemente.

Tra gli eventi segnaliamo la pubblicazione dell'andamento dell'Eurocoin, un indicatore creato dalla Banca d'Italia per valutare l'andamento economico dell'Europa.

Tra gli appuntamenti societari, segnaliamo la pubblicazione dei dati di Saipem prima dell'apertura e quelli di Moncler. Da seguire anche l'investor day di Bper in quanto sarà svelato il nuovo piano industriale.

Fonte dati macro: Investing e Reuters

DATI MACRO



Cina

Indice Pmi manifatturiero, dato di febbraio. Effettivo: 49.2. Attesa: 49.5

Indice Pmi servizi, dato di febbraio. Effettivo: 54.3. Attesa: 54.5



Francia

Ore 08.45

Pil 4 trimestre. Attesa: 0.3%t/t: 0.9% a/a

Inflazione, dato preliminare di febbraio. Attesa: 0.4% m/m

Inflazione armonizzata, dato preliminare di febbraio. Attesa: ----

Vendite al dettaglio, dato di gennaio. Attesa: 0.5% m/m



Italia

Ore 11.00

Inflazione, dato preliminare di febbraio. Attesa: 0.2% m/m: 1.1% a/a

Inflazione armonizzata, dato preliminare di febbraio. Attesa: -0.1% m/m: 1.2% a/a





Germania

Ore 14.00

Inflazione, dato preliminare di febbraio. Attesa: 0.5% m/m: 1.5% a/a

Inflazione armonizzata, dato preliminare di febbraio. Attesa: 0.6% m/m: 1.7% a/a



Usa

Ore 14.30

Pil del quarto trimestre, seconda lettura. Attesa: 2.6%

Pce del quarto trimestre. Attesa: 1.6%

Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 221mila

Richieste continue di disoccupazione. Attesa: 1733mila



EVENTI



Italia

Banca d'Italia pubblica il report sull'Eurocoin





EVENTI SOCIETARI

Italia

IPO

----



OPA



Damiani: OPA lanciata da Leading Jewels. Termina l'1 marzo



Ceramiche Richetti: Opa lanciata da Finkeramos al prezzo di 0.215 euro a titolo. L'operazione terminerà il 29 marzo



Aumento di capitale



----



Cda

B Mediolanum, B Montepaschi, Culti Milano, Massimo Zanetti, Moncler, Recordati



Conference Call

Saipem (09.00), Bper (09.30), Massimo Zanetti (17,30), Moncler (18.00)



Assemblea

----



Dividendi



Link





Raggruppamento

-----



EUROPA

Trimestrali

http://it.investing.com/earnings-calendar/





USA

Trimestrali

http://it.investing.com/earnings-calendar/