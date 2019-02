Nessun accordo tra Usa e Corea del Nord

Pubblicato il 28/02/2019 alle ore 08:57:15

"Nessun accordo è stato raggiunto" al summit di Hanoi, in Vietnam, tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni sulla denuclearizzazione continueranno in futuro. In conferenza, il tycoon ha poi sostenuto di aver "rifiutato la richiesta di Kim di togliere le sanzioni". La seconda giornata si era aperta con un faccia a faccia tra i due leader durato 45 minuti.



