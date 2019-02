Geox - commento grafico

Pubblicato il 28/02/2019 alle ore 10:32:17











L'ampio recupero del titolo ha portato al raggiungimento dell'ultimo livello della griglia di breve termine. Il livello raggiunto è particolarmente solido tanto che il superamento, o meno, nelle prossime sedute potrebbe modificare il trend di brevissimo. Nel dettaglio, in caso di chiusura sopra 1.8 euro si potrà assistere al raggiungimento di area 2.05/2.10 euro, dove si colloca il successivo ostacolo. Al contrario, in caso di ritracciamento vi è un ampio gap da colmare a 1.57 euro.

Titolo che sicuramente andrà in volatilità nella seconda parte di marzo. Al momento, dopo lo strappo iniziale con scambi record, appare del tutto probabile un leggero consolidamento per permettere all'indicatore di rifiatare. Non siamo attivi sul titolo.