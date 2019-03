Agenda dati macro e finanziari dell'1 marzo

Pubblicato il 01/03/2019 alle ore 02:12:30

Indici Pmi manifatturieri ancora protagonisti nella seduta di oggi. Sono in uscita gli indici in Cina, calcolato da Caixin, in tutta Europa e in Usa. I dati più importanti sono l'ISM manifatturiero Usa, quello tedesco e, ovviamente, quello italiano poiché il nostro Paese è un osservato speciale. A tal proposito, registriamo che in Italia escono anche i dati sulla disoccupazione e quelli relativi al debito pubblico.

Tra gli eventi segnaliamo le immatricolazioni auto e, ancora una volta, il dato italiano è importante per l'introduzione dell'ecobonus e dell'ecotassa che entreranno in vigore nella giornata di oggi. Segnaliamo che nel corso della nottata (alle 02.15), il Governatore Powell terrà un discorso il cui esito conosceremo solo in mattinata. Sempre in Usa si terrà un incontro al vertice tra Trump e il vice Presidente cinese sul tema dei dazi.

A livello societario segnaliamo il termine dell'OPA su Damiani e la revoca delle contrattazioni per Luxottica e Parmalat che lasciano definitivamente il listino di Piazza Affari.

DATI MACRO



Cina

Indice Caixin Pmi manifatturiero, dato di febbraio. Attesa: 48.5





Spagna

Ore 09.15

Indice Pmi manifatturiero, dato di febbraio. Attesa: 51.8



Italia

Ore 09.45

Indice Pmi manifatturiero, dato di febbraio. Attesa: 47.1

Ore 10.00

Tasso di disoccupazione, dato di gennaio. Attesa: 10.4%

Ore 11.00

Istat pubblica il dato sul Pil 2018. Attesa: ---

Istat pubblica il dato sul debito pubblico 2018. Attesa: ----



Francia

Ore 09.50

Indice Pmi manifatturiero, dato di febbraio. Attesa: 51.4



Germania

Ore 09.55

Indice Pmi manifatturiero, dato di febbraio. Attesa: 47.6

Tasso di disoccupazione, dato di febbraio. Attesa: 5.0%

Variazione numero occupati, dato di febbraio. Attesa: -5mila



Europa

Ore 10.00

Indice Pmi manifatturiero, dato di febbraio. Attesa: 49.2

Ore 11.00

Inflazione, dato di febbraio. Attesa: 1.5% a/a

Inflazione armonizzata, dato di febbraio. Attesa: 1.1% a/a

Tasso di disoccupazione, dato di febbraio. Attesa: 7.9%





Usa

Ore 14.30

Redditi personali, dato di gennaio. Attesa: 0.5%

Spese personali, dato di gennaio. Attesa: -0.2%

Indice Pce, dato di dicembre. Attesa: 1.9%

Ore 15.45

Indice Pmi manifatturiero, dato di febbraio. Attesa: 53.7

Ore 16.00

Indice ISM, dato di febbraio. Attesa: 55.5

Fiducia consumatori Univ Michigan, dato di febbraio. Attesa: 95.8

EVENTI



Italia

Ore 18.00

Dato immatricolazioni nel mese di febbraio



Italia

Fabbisogno statale del mese di febbraio



Italia

Assogestioni pubblica i dato di raccolta fondi nel mese di gennaio



Usa

Incontro tra Trump e Vice Presidente cinese





EVENTI SOCIETARI

Italia

IPO

OPA



Damiani: OPA lanciata da Leading Jewels. Termina l'1 marzo



Ceramiche Richetti: Opa lanciata da Finkeramos al prezzo di 0.215 euro a titolo. L'operazione terminerà il 29 marzo



Aumento di capitale



Cda

Banca Sistema, GEDI, Italia Independent Group, Prima Industrie, Spaxs



Conference Call

Assemblea

SprintItaly



Dividendi



Link





Raggruppamento

EUROPA

Trimestrali

USA

Trimestrali

