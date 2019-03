Pubblicato il 01/03/2019 alle ore 09:07:22

Il gruppo spagnolo Cellnex è interessato alla rivale italiana Inwit, anche se qualsiasi accordo dovrebbe essere amichevole, ha dichiarato il presidente di Cellnex, Marco Patuano, a Il Sole 24 Ore.

Milano Finanza, invece, riporta che Cellnex sarebbe il candidato ideale per acquistare "una parte importante" delle torri vendute da Wind 3, come pubblicato da La Repubblica. I colloqui sono appena iniziati, ma mentre Cellnex vuole una maggioranza Wind non vuole perdere il controllo.