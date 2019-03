Raccomandazioni analisti - Focus su Moncler e Saipem

Pubblicato il 01/03/2019 alle ore 11:51:50

Raccomandazioni analisti pubblicate oggi dagli uffici studi dei vari broker (aggiornamenti in grassetto)

Ore 11.51

Focus su Saipem e Moncler dopo la diffusione dei dati di bilancio che si sono rivelati ottimi per entrambe le società. Tutti i giudizi, anche di chi mantiene una valutazione cauta, sono positivi . B Imi conferma la valutazione alla Juventus dopo i dati di bilancio in calo per l'effetto Ronaldo mentre Mediobanca lima il target a Mediaset dopo i dati della controllata spagnola

Ore 09.55

Gli aggiornamenti, per il momento, si concentrano su Moncler che beneficia di un miglioramento dei target a seguito dell'ottimo andamento dei conti del 2018. Sia Jefferies che Kepler rafforzano l'indicazione di acquisto alzando il target. I dati di Massimo Zanetti non convincono gli analisti di Mediobanca, nonostante il miglioramento dei margini per maggiori vendite presso i bari, e tagliano la raccomandazione.