Reddito di Cittadinanza: non durerà solo 18 mesi

Cosa non si fa per recuperare consenso....







Nella versione finale del decreto del governo, è passata in modo chiaro la linea dei pentastellati. Come aveva già sottolineato ilGiornale, con questo sistema viene ribadita la natura iniziale del sussidio pentastellato, ovvero un assegno di sussistenza che va oltre il principio della ricerca stessa di un lavoro. La Lega aveva chiesto più volte di eliminare il rinnovo per il reddito dopo i primi 18 mesi. Ma di fatto è stata preferita la linea grillina. Con questa scelta chi metterà le mani sul reddito di cittadinanza potrà conservarlo senza alcun limite di tempo e il tutto con un mese di stop tra un "ciclo" e l'altro.

