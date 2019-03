Cementir - buona configurazione tecnica

Pubblicato il 01/03/2019 alle ore 14:51:33







Buona configurazione tecnica per il titolo che si porta in area 6.3 euro, ad un passo dalla resistenza di 6.35 euro che, se superata, determinerà un nuovo segnale di allungo per primo obiettivo a 6.75/80 euro, dove si colloca l'ultimo ostacolo della griglia indicata. Non siamo attivi sul titolo ma segnaliamo il possibile movimento che potrebbe svilupparsi in caso di chiusura sopra 6.35 euro. In caso di acquisto, data la posizione dell'indicatore che si appresta a raggiungere un buon picco di eccesso, è preferibile fissare uno stop non particolarmente lontano.