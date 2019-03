De Longhi: long da valutare su storno

Pubblicato il 01/03/2019 alle ore 15:10:44

















Leggero consolidamento dopo il veloce raggiungimento di area 23.70/80 euro, dove si colloca un debole ostacolo. Il movimento dei prezzi, però, è avvenuto su scambi in aumento ed ha provocato il raggiungimento della zona di forte eccesso da parte dell'oscillatore. Questa condizione tecnica ci spinge a credere che a fronte di un consolidamento verso quota 23.00 euro sia possibile procedere a interventi operativi con primo target posto in area 24/24.20 euro. Si tratta del supporto passato al ribasso quando sono stati comunicati i dati di bilancio dello scorso anno. Indicazione operativa, con stop alla rottura di 22.8 euro in chiusura, ma che non seguiremo con i nostri report.