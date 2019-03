Poste Italiane ritorno sui massimi

Pubblicato il 01/03/2019 alle ore 15:46:52













Il titolo ha raggiunto la zona di 8 euro, dove si colloca il primo ostacolo. Il movimento dei prezzi rimane sempre positivo tanto che è stato chiuso un piccolo gap proprio sotto la soglia di 8 euro. Appare evidente che il movimento dei prezzi avviene su volumi non altissimi e, soprattutto, con una condizione generale che non spinge a entrare in questo momento. Oltre ai volumi, registriamo la consistenza dell'ostacolo posto a 8.00/8.20 euro e il forte eccesso rialzista dei prezzi. Non siamo attivi sul titolo e suggeriamo di attendere un consolidamento per agire. Probabilmente, area 7.50 euro potrebbe essere sufficiente per far ripartire i prezzi.