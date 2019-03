Iveco e Maserati nel mirino di Geely

Pubblicato il 03/03/2019 alle ore 23:44:47

Archiviata l’edizione 2019 di Transpotec Logitec e nei giorni che precedono il Salone dell’auto di Ginevra, spuntano nuove voci che scuotono sia il mondo dei veicoli industriali sia quello delle quattro ruote.

Due i denominatori comuni: la galassia Elkann-Agnelli e, ancora una volta, il colosso cinese Geely. Quest’ultimo, che di recente ha smentito di aver riaperto il dossier Fiat Chrysler Automobiles, starebbe in realtà guardando a due asset delle galassia torinese: Iveco (indiscrezioni - come riportato da il Giornale tempo fa - danno anche l’indiana Tata impegnata a sondare il terreno, ma i cinesi sarebbero quelli più convinti) e Maserati, il marchio di Fca con base a Modena affidato alle cure dell’ingegnere tedesco Harald Wester. Vero? Speculazioni? Voglia pazza di risiko da parte del mercato? Un fatto è certo: se ne parla. Addirittura, a proposito di Iveco, divisione di Cnh Industrial, si sussurra che i cinesi avrebbero già fatto un’offerta a John Elkann, non ritenuta però interessante