Avio in allungo verso la resistenza

L'ostacolo del titolo è molto vicino e potrebbe essere superato tra oggi e domani. Nel dettaglio, rileviamo che il titolo si mantiene appena sotto la soglia di 12 euro e il superamento di questa soglia creerebbe le condizioni per un rapido allungo che permetterebbe il raggiungimento di area 12.8 euro in prima battuta. Il movimento potrebbe concretizzarsi nel brevissimo, soprattutto se il 14/03 l'azienda dovesse comunicare un buon dato di bilancio. Titolo non speculativo e interessante anche per il buon dividendo (lo scorso anno ha distribuito 0.38 euro ad azioni).