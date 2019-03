Acea raggiunto un forte ostacolo

Pubblicato il 04/03/2019 alle ore 16:41:57











Netto recupero del titolo e raggiungimento della zona di 14.15 euro per il titolo dove si colloca un forte ostacolo, dato dal ritracciamento del 50% dell'intero movimento correttivo partito a dicembre scorso. Il movimento del titolo è molto positivo nel brevissimo ma a causa del continuo rialzo dei prezzi, l'indicatore si muove in zona di forte eccesso e a stretto contatto con la propria media mobile. Intervenire adesso potrebbe essere un rischio che premia molto perché si potrebbe assistere a un allungo sino a 14.85/90 euro. Al contrario, il cedimento dei prezzi potrebbe determinare il raggiungimento di area 13.4 euro, dove si trova il primo appoggio. Noi siamo propensi a credere a questa seconda ipotesi e, pertanto, non siamo attivi sul titolo e suggeriamo prudenza sia per chi volesse agire al superamento di 14.15 euro in chiusura sia per chi detenesse il titolo.

Noi rimaniamo fuori da questo titolo.