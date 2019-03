Agenda dati macro e finanziari del 15 marzo

Pubblicato il 15/03/2019 alle ore 01:08:13

Il dato più importante ma, paradossalmente, meno pericoloso della giornata è l'aggiornamento della valutazione di Moody's sul debito sovrano dell'Italia. Appuntamento importante ma difficilmente registreremo indicazioni negative anche perché a brevissimo vi sono le elezioni europee e riteniamo che l'agenzia di rating non vorrà influenzare l'esito elettorale. Ci attendiamo un sostanziale nulla di fatto o una decisione di poco conto. Per quanto concerne i dati macro, rileviamo che sono in uscita i dati sugli ordini e fatturato dell'industria (importanti) e l'inflazione in Italia e in Europa (media importanza). In Usa escono dati di media importanza che potrebbero influenzare i mercati solo in caso di esito molto differente dalle attese.

A livello societario segnaliamo la conference call di Eni per la presentazione del nuovo piano industriale mentre tra le mid cap comunicano i dati Salini Impregilo e Unieuro.

DATI MACRO



Italia

ore 10.00

Ordini all'industria, dato di gennaio. Attesa: 0.2%m/m; 1.1%a/a

Fatturato industriale, dato di gennaio. Attesa: 0.2%m/m; 1.1%a/a

Ore 11.00

Inflazione, dato di febbraio. Attesa: 0.2%m/m; 1.1% a/a

Inflazione armonizzata, dato di febbraio. Attesa: -0.2%m/m; 1.2% a/a



Europa

Ore 11.00

Inflazione, dato di febbraio. Attesa: 0.3%m/m; 1.5% a/a

Inflazione armonizzata, dato di febbraio. Attesa: ; 1.2% a/a



Usa

Ore 13.30

Indice Empire Manufactoring, dato di marzo. Attesa: 10.5

Ore 14.15

Produzione industriale, dato di febbraio. Attesa: 0.7%m/m

Utilizzo impianti produttivi, dato di febbraio. Attesa: 78.7%

Ore 15.00

Fiducia consumatori Univ del Michigan, dato preliminare di marzo. Attesa: 95.5





EVENTI



Italia

Moody's aggiorna il rating sovrano all'Italia

Giappone

Comunicato della Bank of Japan su politica monetaria







EVENTI SOCIETARI

Italia

IPO

OPA



Ceramiche Richetti: Opa lanciata da Finkeramos al prezzo di 0.215 euro a titolo. L'operazione terminerà il 29 marzo



Aumento di capitale



Cda

4AIM Sicaf SpA, Biesse, C.Latte Italia, Circle SpA, Eurotech, Exprivia, Fidia, Fope SpA, Gima TT, Ima, Irce, Longino & Cardenal SpA, Mondo TV France, PanariaGroup, Retelit, Salini Impregilo, Unieuro



Conference Call

Eni (piano strategico 2019/2022)



Assemblea

Dividendi



Link





Raggruppamento

EUROPA

Trimestrali

USA

Trimestrali

