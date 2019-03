Agenda dati macro e finanziari del 27 marzo

Pubblicato il 27/03/2019 alle ore 01:28:28

Pochi dati nella seduta di oggi: Fiducia dei consumatori in Italia e Francia e bilancia commerciale in Usa. Si tratta di dati di secondo piano che influenzeranno l'andamento del mercato. Al contrario, gli operatori saranno sensibili a quanto dichiarerà Mario Draghi in prima mattinata. Si tratta dell'evento clou della giornata che avrà forti influenze sia sull'azionario che, e soprattutto, sui bond. Per completare l'informativa, segnaliamo che oggi sono attesi i dati sulle scorte di petrolio Usa: gli analisti stimano un calo di 1,2 milioni di barili contro l'attesa di API di +1,9 milioni.



Per quanto concerne gli appuntamenti societari segnaliamo i cda di Exor ed Hera per quanto concerne società appartenenti al paniere principale. Tra le mid cap è il turno di Technogym.

DATI MACRO



Francia

Ore 08.45

Fiducia dei consumatori, dato di marzo. Attesa: 96.0





Italia

Ore 10.00

Fiducia dei consumatori, dato di marzo. Attesa: 112.0

Fiducia delle imprese, dato di marzo. Attesa: 101.3







Usa

Ore 13.30

Bilancia commerciale, dato di gennaio. Attesa: -60 miliardi

Ore 15.30

Scorte petrolifere. Attesa: -1,2 milioni di barili



EVENTI



Bce

Ore 09.00

Discorso di Mario Draghi



EVENTI SOCIETARI

Italia

IPO

OPA



Ceramiche Richetti: Opa lanciata da Finkeramos al prezzo di 0.215 euro a titolo. L'operazione terminerà il 29 marzo



Aumento di capitale



d'Amico: 10 azioni nuove ogni 11 possedute al prezzo di 0.075 euro cadauna. Operazione dal 25 marzo al 16 aprile. Trattazione dei diritti sino al 10 aprile.





Cda

Acotel, Aedes, ASTM, DigiTouch SpA, Exor, Hera, Kolinpharma, Mondo Tv Suisse, Renergetica, Sias, SosTravel.com, Technogym



Conference Call



Assemblea

Inwit



Dividendi



Link





Raggruppamento

EUROPA

Trimestrali

USA

Trimestrali

