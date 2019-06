Decreto Dignità: in FVG le aziende sono in difficoltà

Pubblicato il 24/06/2019 alle ore 01:32:30

Il Veneto e Friuli Venezia Giulia sono aree elettorali importanti per la Lega (soprattutto il Veneto). Questo articolo mette in evidenza quanto sia profonda la crisi delle aziende di quest'area e quale sia la causa del loro andamento: decreto dignità. L'indagine riguarda solo il FVG ma è chiaro che il malumore potrebbe estendersi ad altre aree in caso di nuovo rallentamento.





https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/06/14/news/imprese-in-affanno-e-flop-decreto-dignita-persi-oltre-2-mila-lavoratori-in-un-anno-1.33625191